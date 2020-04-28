ممثل ألماني يغني لـ نجوى كرم.. وهي تردّ!

متابعة بتجــــــــرد: نشر أحد معجبي الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيديو على “تويتر” ظهر فيه الممثل الألماني إيدين هاسانوفيك Edin Hasanovic خلال إحدى المقابلات الصحافية عبر القناة الأولى الألمانية.
وفاجأ هاسانوفيك الصحافية التي يبدو أنها من أصول عربية، بغنائه أغنية “دني يا دنا” التي طرحتها كرم منذ سنوات.
وعبّرت كرم عن إعجابها بهذا الفيديو للممثل الألماني، فأعادت تغريده وعلّقت قائلةً: “الله الله”.
تجدر الإشارة إلى أن نجوى كرم طرحت أغنية “دني يا دنا” في العام 2016 والأغنية كلماتها، ألحان جورج مارديروسيان وتوزيع طوني سابا.
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