شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أغانى أحمد سعد فى مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغنى المطرب أحمد سعد عدد كبير من الأغانى فى أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى يتم عرضه بشكل حصرى على قناة DMC، حيث يصل عدد أغانيه إلى 7 يتم توزيعهم خلال الحلقات، وكلها من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقي عادل حقي، وتحمل أسماء الأغانى "مالناش إلا بعض"، "بقي دولا من دمي"، "يابا"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".

وإضافة إلى أغانى مسلسل "البرنس" التى يغنيها أحمد سعد داخل الحلقات، يغنى سعد أيضاً أغنية تتر البداية بعنوان "العشم" كلمات عادل السيد وألحان تامر كروان، وأغنية تتر النهاية بعنوان "مفيش حاجة صعبة" كلمات محمد المصري وألحان وليد سامي توزيع عمرو الخضري.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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وطرح أحمد سعد مؤخراً كليب "خليك فى البيت" لحث الناس على البقاء فى منازلهم للوقاية من انتشار فيروس كورونا الخطير، وشارك في تصوير الكليب عدد كبير من الفنانين ونجوم الرياضة وهم متواجدون في منازلهم منهم شقيقه عمرو سعد وهانى رمزى ومى سليم وعمرو يوسف ومحمود كهربا وعصام الحضرى وأحمد حسن والأطفال جودى أحمد سعد وأحمد أحمد سعد وآخرون .