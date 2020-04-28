شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أغانى أحمد سعد فى مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر
وإضافة إلى أغانى مسلسل "البرنس" التى يغنيها أحمد سعد داخل الحلقات، يغنى سعد أيضاً أغنية تتر البداية بعنوان "العشم" كلمات عادل السيد وألحان تامر كروان، وأغنية تتر النهاية بعنوان "مفيش حاجة صعبة" كلمات محمد المصري وألحان وليد سامي توزيع عمرو الخضري.
مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.
وطرح أحمد سعد مؤخراً كليب "خليك فى البيت" لحث الناس على البقاء فى منازلهم للوقاية من انتشار فيروس كورونا الخطير، وشارك في تصوير الكليب عدد كبير من الفنانين ونجوم الرياضة وهم متواجدون في منازلهم منهم شقيقه عمرو سعد وهانى رمزى ومى سليم وعمرو يوسف ومحمود كهربا وعصام الحضرى وأحمد حسن والأطفال جودى أحمد سعد وأحمد أحمد سعد وآخرون .
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أسماء أغانى أحمد سعد فى مسلسل "البرنس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.