شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الدراما والكوميديا Love Victor قادم إلى Hulu يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Hulu أول تريلر لـ مسلسل Love Victor، الذى من المقرر بدء أولى حلقاته 19 يونيو المقبل، على ان يتضمن الموسم الأول من العمل 10 حلقات تتطرح متتالية على الشبكة، يتبع المسلسل طالب جديد في ثانوية كريكوود في رحلته الخاصة لاكتشاف الذات، يدعى فيكتور، والذى يواجه تحديات في المنزل، ويحاول التكيف مع مدينة جديدة، ويكافح مع توجهه الجنسي. عندما يبدو كل شيء كثيرًا عله أن يتحمله، يتواصل مع سيمون لمساعدته على التنقل في صعود وهبوط المدرسة الثانوية.

مسلسل Love Victor من بطولة ميسون جودنج، ثاميس بيرتولدي، ياسر النيربية، وين باستروب، مارك بلوم، صوفيا بوش، مايكل سيمينو، كايلا ديفينير، طارق الينجر، مارتي فاي.

وكانت قد كشفت شبكة Hulu أن الفيلم الكورى الحائز على 4 جوائز أوسكار، Parasite، اصبح ثانى أعلى الأفلام مشاهدة منذ طرحه على الشبكة، ليكون بذلك ثانى أعلى عمل مشاهدة على الشبكة، والفيلم رقم 1 الأكثر مشاهدة من الأعمال لتاطقة بـ غير اللغة الإنجليزية، العمل وصل الشبكة فى 8 أبريل الجارى، وفقا للتقرير الذى موقع " thewrap ".

Advertisements

وتتوقع شبكة Hulu، أن الفيلم الكورى Parasite، سيستكمل مسيرة نجاحه، مثل باقى الأفلام التى تعرض على الشبكة، مثل "A Quiet Place" و "How to Train Your Dragon: The Hidden World" و "Transformers: The Last Knight".

كانت قد وصلت إيرادات فيلم Parasite، قبل إزالته من دور العرض حول العالم، إلى 254 مليون دولار أمريكى، فيلم Parasite من بطولة، كانج هوسونج، سون كيون لي، يو جيو جو، ووسيك تشوي، سو سد بارك، جيونج لي، هاي جين جانج، جي هاي لي، جي سو جونج، ميونج هون بارك، سيو جون بارك.

كما تربع فيلم Parasite، للمخرج العالمي بونج جون، على عرش أكثر الأفلام تحقيقًا للجوائز، خلال مشواره منذ طرحه في نوفمبر الماضي بدورالعرض، حيث وصلت عدد الجوائز التي حققها حتى الآن 127 جائزة في مختلف المهرجانات التي شارك فيها وآخرها جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.