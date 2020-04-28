شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم جديد من بطولة ريان رينولدز يبدأ إنتاجه نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون كل من ريان رينولدز و المخرج شون ليفى من أجل العمل على فيلم جديد، من إنتاج شركة Skydance، سيلعب فيه رينولدز دور البطولة ويخرجه وينتجه ليفي، إلى جانب ديفيد إليسون، ودانا جولدبرج، ودون جرانجر من Skydance، وفقا للتقرير الذي نشره موقع "deadline". يأتي ذلك بعد تعاونهم فى فيلم Free Guy، الذي سيطرح 11 ديسمبر المقبل.

الفيلم الجديد الذى لم يستقر على اسم له بعد، سيدور حول رجل (رينولدز) يسافر إلى الماضي لتجنيد نفسه في عمر الثلاثة عشر عامًا لمواجهة والده الراحل، ومن المقرر بدء الإنتاج نهاية العام الجارى.

وكانت شركة 20th Century Fox قد أجلت طرح فيلمها المقبل Free Guy، من 3 يوليو المقبل، إلى 11 ديسمبر من العام الجارى، وذلل بسبب فيروس كورونا، الذى أثر على حركة صناعة وطرح الأعمال السينمائية، حول العالم. وقدمت الشركة الفيديو الدعائي للفيلم ومدته 3 دقائق و 36 ثانية، واحتوى على العديد من المشاهد الكوميدية لـ بطل الفيلم، الممثل العالمى ريان رينولدز.

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ويدور فيلم Free Guy حول اكتشاف صراف يعمل في بنك أنه في الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة، الفيلم من إخراج شون ليفي، ومن تأليف مات ليبرمان، زاك بن.

فيلم Free Guy من بطولة ريان رينولدز، تايكا وايتيتي، جودي كومر، أوتكرش أمبودكار، جو كيري، ليل ريا هوراى، بريتن أولدفورد، أوين بيرك، آرون وريد، جمال بورشر، كايلا راي فيس، ليا بروسيتو، صوفي ليفي، ديفيد آرثر سوزا، كينيث إسرائيل.

كما تعمل شبكة Netflix على فيلم جديد مستوحى من لعبة الفيديو الشهيرة من الثمانينيات، Dragon's Lair، على أن يقوم الممثل العالمى ريان رينولدز، ببطولة العمل الجديد وإنتاجه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، بالاشتراك مع شركات Vertigo Entertainment و Trevor Engelson of Underground، وغيرهم، سيقوم كل من دانييل وكيفين هاجمان، العمل الجديد.