مستشفى العباسية للامراض العقلية تصدر بيانًا صادمًا بشأن رامز جلال

يبدو أن أزمة الفنان رامز جلال وصلت لأبعد الحدود، حيث قامت مستشفي الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، بإصدار بيانا رسميا من مركزها الإعلامي أدانت من خلاله البرنامج ومقدمه ووصفوه أنه يقدم محتوي ملي بالعنف .

Advertisements

وقال البيان الرسمي للمستشفي "نظرًا للظروف الصعبة الحالية، التي يمر بها العالم أجمع من تفشى وباء فيروس كورونا، وحالة القلق والخوف والتوتر المسيطرة على معظم شعوب العالم، وتماشيًا مع التوجيهات الحكومية، بوضع صحة المواطن المصري في الأولوية وتقديم كل الخدمات الطبية المتاحة، للحفاظ على صحة المواطن، وإيمانًا منا بدور الطب النفسي، فى رفع الحالة المعنوية، واستقرار الحالة النفسية للمواطن المصري، فقد لاحظنا باهتمام برنامج الممثل رامز جلال "رامز مجنون رسمي" المذاع يوميًا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة"

وأضاف البيان:"ولقد وجدنا أن البرنامج يحمل كثيرًا من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف، والتلذذ بالآلام التي يسببها للآخرين، وممارسة التنمر عليهم، وسط ضحكات مقدم البرنامج، وبما يتنافى مع آدمية الإنسان والإنسانية، التي يجب أن يتعامل الناس بها، مع بعضهم، مما يعد استهانة بالقيم الإنسانية، وتعمد لنشر السلوكيات المرضية، وما تتضمنه من التلذذ بتعذيب الآخرين والحط من كرامتهم الإنسانية، وهذا ما نراه يمثل خطرًا وتهديدًا على الصحة النفسية للمواطن المصري، ومشاهدي البرنامج، كبارًا وصغارًا".

اقرئي ايضا : امينة خليل تنهار في برنامج رامز جلال:انت هديت كل الي بنيته