شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص مع هشام حداد في “راحت علينا”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 06:56 صباحاً - كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن حلولها ضيفة على الاعلامي اللبناني هشام حداد في برنامج “راحت علينا” والذي يذاع على قناة “لنا” السورية.

ونشرت فيفي عبده برومو الحلقة، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “‏انتظروني في برنامج راحت علينا على التلفزيون لنا يوم الخميس 9:00 مساء ما هشام حداد بحبك اوي”.

وأظهر البرومو مشاهد من الحلقة حيث ظهر هشام حداد وهو يبخر فيفي عبده ويقول: “ترد عليك العين يا اختي” فيما كانت هي تردد “الله اكبر” كما ظهرت فيفي عبده مشهد اخر في وصلة رقص مع هشام.