شاهد.. سمية الخشاب تفضح برامج المقالب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 06:56 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن كواليس مشاركتها في برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي” الذي تقدمه فيفي عبده في رمضان على شاشة قناة mbc مصر.

وكشفت سمية الخشاب، خلال لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج “القاهرة الآن”، المذاع عبر فضائية “الحدث العربية”، أنه تم اعلامها قبل المشاركة في الحلقة بأنه سيكون هناك مقلبا دون كشف تفاصيله.

وتابعت سمية الخشاب: “لمحولي ان هي عاملة فيكي مقلب بس مش حيقلك ابدا ايه عمره ما حيحرقلك البرنامج ” مقارنة ذلك ببرامج مقالب رامز جلال والتي يتم بها التعامل مع الضيوف بنفس الطريقة.

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وأشارت سمية الخشاب إلى أنها صدقت أن العاملة في المنزل تعاني من الصرع، مستطردة: “واحدة بتدلق فوقي واللي خوفني لما شالتني ودخلتني الحمام وفي كهرباء ومياه”.

وعن إشادة لميس الحديدي بتماسكها خلال الحلقة، أوضحت «الخشاب» أنها تتسم بشخصية صلبة خلال تلك المواقف وتفضل التصرف والمواجهة، لافتة إلى أن رد فعل الموقف يظهر عليها بعد الانتهاء منه.