شاهد.. هيا الشعيبي تدافع عن نفسها بعد اتهامها بسرقة اموال التبرعات “ما حد عطانا شي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 06:56 صباحاً - خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن صمتها وردت على اتهامها بسرقة التبرعات التي تم جمعها من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا.

وقالت هيا الشعيبي، خلال لقائها في حلقة الامس من برنامج “سراي” على شاشقة قناة ATV، :”أنا عندي جروب كويتيات وهذا الشيء أول مرة أقوله عشان إحنا بنساعد الناس.. والله وكتاب ربي أنا من مالي وحسابي الحر بساعد الناس.. اللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت يتأكدوا أنه محتاج وبنتواصل معاه ونبعتلوا”.

وأضافت هي الشعيبي:”قبل كام يوم في ناس بعتتلي أنه في فنانين متبرعين وأنا اللي واخدة فلوسهم والله إحنا من الصبح بنطلع ونطق الأبواب ونعطي.. وإحنا ما حدا عطانا شيء ولا أخذ من أحد شيء أنا بعطي من حر مالي”.

وتابعت :”عندي فويسات “تسجيلات” من حريم تبكي والله عيب أني أحطها.. هي مرة واحدة نشرت تسجيل لواحدة كانت تبكي لأنها كانت ستطرد من البيت لعدم قدرتها على دفع الإيجار عشان كنت أبي الناس تساعد مو أبي أتفشخر.. بس الموضوع ده كشفلي أني كل اللي بيهجموني من ناس لا هم منا ولا علينا”.

Advertisements

أما عن الهجوم الذي تعرضت له هي وباقي نجوم الكويت بسبب أجورهم المرتفعة في ظل أزمة كورونا، قالت :أنا ما أركز على التعليقات وما أحط هدول الناس في بالي.. لأني مين هدول إحنا لينا تاريخنا وفننا وكوميديتنا من سنين ليش هلق طلعتوا تتكلموا.. يا جماعة الناس هدول مو مننا ولا علينا “.

وأوضحت :”أنا ليا عتب على بعض الناس ليش تسمعلهم.. من وإحنا صغار والتليفزيون الكويتي مدللنا وياخد مننا.. ليش إحنا ننطر الأبواب اللي بره تنطق عشان الأعمال الكويتية تروح حق اللي بره”.

وكان قد تصدر اسم هيا الشعيبي، مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ايام، بعد اتهامات لها بجمع تبرعات من أجل “كورونا”؛ لكنها لم تقم بتوزيعها على المحتاجين.