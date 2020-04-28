كارول سماحة توجه رسالة لـ جمهورها عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.
وعلقت كارول سماحة على الصورة قائلة " الجمال يلفت الأنظار لكن الطيبة تلفت القلوب".
يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "مش هعيش" كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي كرم عادل.
وقدمت كارول سماحة، العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة التي لاقت نجاحا كبيرا، كان من بينها: "خليك بحالك"، و"حدودي السما"، و"إحساس" وغيرها من الأغاني.
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