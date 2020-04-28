ريهام سعيد تستعيد ذكرياتها بفيديو جديد عبر "انستجرام"

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو، يحتوى على عدة صور منذ طفولتها ومع أولادها وأصدقائها وأحبائها .

وعلقت على الصورة قائلة :"عيشوا كل لحظة".

وأثارت ريهام سعيد الجدل فى الفترة الأخيرة، بسبب أزمتها مع النجمة شيماء سيف، و تعليقها على مشكلة سما المصرى.

ويذكر أن شيماء سيف تراجعت عن هجومها على الإعلامية ريهام سعيد التي تحدثت عنها في فيديو لها، قائلة: "أرى أن إنجى وجدان في حالة أنها فقدت وزنها لن يعرض عليها أعمال جديدة وكذلك الفنانة شيماء سيف التي أراها إذا فقدت وزنها لن تعمل في مجال الفن".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شنت هجوما على سما المصري على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام": "طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟"

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