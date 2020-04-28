نجم «جوراسيك بارك» يواجه رد فعل عنيف على السوشيال ميديا بسبب الإسلام.. ما القصة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

بعد أن واجه نجم هوليوود جيف غولدبلوم ديناصوراته الخيالية والكائنات الغريبة في فيلم «جوراسيك بارك»، فجأنا موخراً بوقوعه تحت وطأة حملة قوية لكن هذه المرة على أرض الواقع، من نشطاء على السوشيال ميديا، بعد طعنه بالدين الإسلامي.

تعرض جيف غولدبلوم لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لسؤاله عما إذا كان الإسلام “معاديا للشذوذ الجنسي” و “معاديا للمرأة” خلال حلقة ليلة الجمعة من سباق السحب من RuPaul .

جاءت هذه التصريحات خلال استضافته باعتباره عضو لجنة التحكيم في البرنامج التلفزيوني الواقعي Rupaul’s Drag Race، التي تقدمه الفنانة المتحولة روبول، في موسمه الثاني عشر ، على مدرج وطني مصمم خصيصًا لموضوع “النجوم والأشرطة” هذا الأسبوع.

كانت من بين هؤلاء المتسابقين جاكي كوكس مراة متحولة جنسياً، التي ارتدت قفطان مخطط باللون الأحمر مع حجاب أزرق منتصف الليل مُحدد بـ 50 نجمة فضية.

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وقالت كوكس ، وهي إيرانية كندية، في تعليق صوتي: “يمكنك أن تكون شرق أوسطيًا ، وأن تكون مسلمًا ، ولا يزال بإمكانك أن تكون أمريكيًا”.

سأل غولدبلوم كوكس بعد أن مشيت على المدرج ، “هل أنت متدينة ، هل لي أن أسأل؟” أجابت كوكس: “أنا لست كذلك ، لأكون صريحة ، فإن هذا الزي يمثل حقًا الأهمية التي يجب أن تكون عليها الرؤية لأفراد الأقليات الدينية في هذا البلد”.

استمر الممثل بسؤال كوكس عن الإسلام وكيف يعامل المثليين، “هل هناك شيء في هذا الدين ضد المثلية الجنسية والمرأة؟ وتحدث الممثل عن الاستجواب ذات مغزى في البرنامج عن الإسلام ، ومعاملته تجاه مجتمع المثليين على وجه التحديد، وكيف يعيش من خلاله من هي بوضع كوكس.

تم انتقاد تعليق جولدبلوم بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لاحظ المستخدمون أن الإسلام ليس وحده في كونه دينًا يميز تاريخياً ضد النساء ومجتمع المثليين.

وبينما كانت كوكس تبكي على المسرح أمام لجنة التحكيم، قالت إنها “قضية معقدة” ولديها “مخاوفها بشأن طريقة معاملة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في الشرق الأوسط”.