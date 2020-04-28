والد سلمان خان يرد على تقارير تزعم مخالفته لقواعد الحظر

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قضى والد النجم سلمان خان سالم خان وقتًا كبيرًا بعد أن زعمت تقارير إعلامية أنه يغادر منزله في باندرا في مومباي للتنزه في الصباح وسط اجراءات الحظر الصحي المفروضة على الهند بأكملها.

بمجرد ظهور التقارير الصحفية، بدأ الناس في الاعتراض عليها حيث اعتقد الكثيرون أنه كان يخرق قواعد الإغلاق. ومع ذلك، في مقابلة مع صحيفة Zee News، قال سليم خان إنها “ليست قضية دولية” وقد توقف بالفعل عن الخروج على الرغم من حصوله على تصريح خاص.

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قال كاتب السيناريو المخضرم البالغ من العمر 84 عامًا أنه يذهب كل صباح لإطعام الحمام ويهي العادة التي يمارسها لسنوات حتى الآن. ولكن منذ أن أثيرت اعتراضات، توقف عن الخروج. وأضاف أنه حصل على إذن من السلطة للخروج في نزهة على الأقدام.

يقول خان بحسب الصحيفة “أنا مندهش من أن الناس يجعلون الأمر مشكلة. وأضاف خان: “ما زلت أرى أشخاصًا يخرجون من منازلهم ويأخذون حيواناتهم الأليفة في نزهة، ولكن لا أحد يعارضهم”.

بينما يقيم سليم خان حاليًا في مومباي، فإن بقية أفراد الأسرة، بما في ذلك سلمان وأخواته ألفيرا وأربيتا عالقون في مزرعة Panvel الخاصة بهم.