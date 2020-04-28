هل قصدت حياة الفهد الرد على تصريحات مخرج مسلسلها بهذا التعليق؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أثار المخرج المصري محمد العدل الجدل مؤخرا بتصريحاته عن مسلسله الجديد “أم هارون”، حيث اعتبر متابعيه أنه قصد نسب نجاح المسلسل لنفسه دون ذكر أي من نجوم الخليج المشاركين في العمل.

وفي أول تعليق لحياة الفهد، كتبت: “إذا إمتلأ كفً اللئيم من الغنى.. تمايلَ إعجابآ وقال أنا أنا ثم أنا.. ولكن كريمَ الأصل كالغصنِ كلما تحمل أثمارآ تواضع وإنحنىْ #ام_هارون”.

الفنانة الكويتية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كل شكري ومحبتي لجمهوري العزيز وربي يحفظكم من كل شر ومكروه ويحفظ لكم عوائلكم .. حياة الفهد”.

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وهوما اعتبره عدد كبير من متابعيها أنها قصدت بهذا التعليق الرد على مخرج مسلسلها بعد تصريحاته الأخيرة.

يذكر أن المخرج المصري محمد العدل كان قد كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أنا أخرجت السنة دي مسلسل كويتي.. أنا عارف طبعا ان احنا كمصريين عموما مش بنتابع أعمال خليجية.. أنا نفسي قبل ما اعمل المسلسل مكنتش اتفرجت على أي مسلسل خليجي”.

وأضاف: “بس أحب اعرفكم أن اخوكم مسلسله تريند رقم 1 في خمس دول عربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان ودي حاجة عمرها ما حصلت في تاريخ المسلسلات الخليجية أو غير الخليجية.. تحيا مصر وفنانيها”.

المخرج المصري تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من متابعيه، إلا أنه تلقى هجوم من بعض الجمهور الجليجي، والذين اعتبروا كلامه تقليل من شأن نجوم الخليج.