النجم الهندي جوتام رودي يستقبل رمضان بطقوسه الخاصة مع صديقته في المدينة المقدسة

رنا صلاح الدين - بوليوود - متابعات الخليج 365

حرص النجم الهندي جوتام رودي على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من المدينة المقدسة “أجمير شريف”، التي تقع بولاية راجاستان.

ونشر النجم الهندي صورا له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مع أصدقاءه وكتب مهنئا “رمضان مبارك”.

ومدينة أجمير شريف التي ظهر بها النجم الهندي محتفلا بقدوم الشهر الكريم، تعتبر نقطة التلاقي بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية فهي مدينة مقدسة ومزار للبراهمة الهندوس منذ تشييدها في عهد سينغ شوغان في القرن السابع الميلادي، وهي أيضاً من الأماكن الدينية التي يقدسها المسلمون بالهند، وكل سكان المدينة يلتزمون بالصيام خلال شهر رمضان بغض النظر عن دياناتهم احتراماً لمشاعر المسلمين.

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ولد الفنان الهندي (جوتام رودى) Gautam Rode في العاصمة الهندية نيو دلهي، هو ممثل و عارض أزياء هندي,درس الاقتصاد، وكان من المتوقع له أن يتفرغ لإدارة مشروعات والده التجارية، لكن حبه للفن جعله لا يتجه للتجارة مع والده.

اشتهر جوتام بشخصية “ساراس” في مسلسل “Saraswatichandra” الذى تم عرضه على الشاشات العربية على تحت اسم “سحر الأسمر” والذى تحصل على دادا الصاحب 145 من فئة أفضل ممثل في المسلسل ,ولعبه بجانب الممثلة الهندية “جينيفر وينجت، وايضا تم عرض مسلسل أخر له على الشاشات العربية ولكن على قناة زي ألوان باسم “أحلام بسيطة” بدور البطولة “كاران” ولكن غادر المسلسل في الحلقات الأخيرة ليقوم بدوره الممثل “راكيش فاشيس”.