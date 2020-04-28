كيلى جينر تخطف الأنظار بكمامة طبية خلال تنزهها في الشارع.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيلي جينر، أن تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة، وذلك بعد خروجها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بدون ماكياج مما أثار دهشة معجبيها.

ورصدت عدسات مصوري” البابارتزي”، مجموعة من الصور لكيلى جينر البالغة من العمر 22 عاما، والتي لم تلتزم بالحظر المنزلي الذاتي خوفا من وباء كورونا، و كانت جينر تستمتع بنزهة في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية وهي مرتدية قناع طبى.

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كانت كيلي جينر ترتدي ملابس ” كاجوال ” أنيقة كشفت عن جزء كبير من بطنها ، كما اختارت ان ترتدي بنطلون جينز بأحدي درجات اللون الأزرق وهو واحد من أبرز تصميمات ” Alexander Wang ” وصل سعره الي 262 جنية إسترلينى.

والجدير بالذكر أن كيلي جينر تسعي دائما لتوسيع إمبراطورتيها ” بطرق عديدة ، و كانت آخر هذه الطرق التي كشف عنها موقع ” TMZ ” هي شراء المليارديرة الصغيرة البالغة من العمر 22 عاما، منزل ضخم جديد.

ويتميز منزل العارضة العالمية الجديد بأنه متواجد بأفضل المناطق في لوس أنجلوس، و الذي وصل سعره الي 36.5 مليون دولار، ويطلق عليه مجمع المنتجعات ، و هو مصمم علي طراز حديث، و به طاقم حراس مخصص، و يحتوي المنزل على 7غرف نوم و 14 حمام ، اضافة مطبخ احترافي وشاشة عرض خارجية ضخمة ومسرح منزلي و عدد من البارات وغرف ألعاب وصالة للتدريبات الرياضية وملعب رياضي للبيسبول و كرة سلة.