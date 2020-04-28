تعرف على تطورات قضية جوني ديب وأمبر هيرد

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
كشفت جريدة الديلي ميل البريطانية في تقرير جديد لها، عنم أنها حصلت على مكالمة مسجلة تكشف عن قيام أحد جيران النجم العالمي جوني ديب وزوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد خلال فترة زواجهما بالاتصال بالنجدة.
الجريدة البريطانية قالت إن المكالمة المسجلة ظهرت في آخر جلسة خاصة بقضية التشهير التي رفعها جوني ديب ضد آمبر هيرد بتهمة التشهير.
ووصل البلاغ للنجدة في ٢١ مايو عام ٢٠١٦ حيث كانا الثنائي السابق يتشاجران، وادعت أمبر هيرد أن جوني ديب ضربها بالهاتف وتسبب لها في إصابات بالغة.
وعلى جانب أخر، انضم النجم والممثل الأمريكي الشهير جوني ديب، حديثا لموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ليكون أحدث نجوم هوليوود المنضمين للتطبيق المخصص للصور.
النجم العالمي شارك أول منشور له عبر صفحته التي بلغ عدد متابعيها خلال ساعات قليلة مليونا و600 ألف متابع، والمنشور عبارة عن صورة أرفقها بتعليق: “أرحب بكم جميعا إني أصور لكم مقطع فيديو أمهلوني دقيقة”.
وما لبث أن نشر فيديو تحدث فيه عن العديد من المسائل، أهمها أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم، قائلا: علينا جميعا أن نراعي بعضنا البعض في ظل تفشي هذا الوباء.
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