«كورونا» يحرم الفنان السعودي إبراهيم الحساوي من حضور جنازة وعزاء شقيقته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفت شقيقة الفنان السعودي إبراهيم الحساوي، الأحد 26 إبريل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان

الحساوي أعلن هذا الخبر، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وعبر عن حزنه الشديد لعدم استطاعته حضور مراسم جنازة وعزاء شقيقته، بسبب توقف حركة الطيران، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنان السعودي كتب: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. انتقلت اليوم روح أختي إلى ربها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي فتت جسمها وأنهكها”.

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وأضاف: “الأشد وجعاً من الفقد أن اختي وافتها المنية وأنا بعيد عن البلاد ورحلات الطيران معلقة لا قادر أطير وأحضر العزاء ولا قادر اتصالح مع بقائي بعيد عن أهلي في هذا المصاب”، وقد تلقى الفنان الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من متابعيه.

وإبراهيم الحساوي ممثل وشاعر ومخرج ومنتج سعودي، كانت بدايته من خلال المسرح وتحديداً من خلال مسرح نادي العدالة السعودي وكان ذلك سنة 1980، ثم شارك في أول عمل تلفزيوني، وكان في سنة 1989 عبر مسلسل خزنة.

ومن أعماله الدرامية: “خزنة، طاش ما طاش، الحاسة السادسة، قلوب من ورق، درب المحبة، عصام ورشا، أيام الشتات، مجاديف الأمل، دعاة على أبواب جهنم، حارتنا حلوة، الساكنات في قلوبنا”، وغيرها من الأعمال.