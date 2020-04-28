نقابة الإعلاميين تهاجم «رامز مجنون رسمي».. ومرتضى منصور يتقدم ببلاغ لوقف البرنامج والقبض عليه رامز جلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من الانتقادات التي يواجهها الفنان المصري رامز جلال سنوياً في رمضان، بسبب برامج المقالب التي اعتاد أن يقدمها في الشهر الكريم، يبدو أن الهجوم على برنامجه الجديد «رامز مجنون رسمي» قد تجاوز حدود المشاهدين، ووصل للجهات الرسمية.

الإعلامي المصري وائل الإبراشي، والمذيع اللبناني وسام بريدي، الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، وغيرهم من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية قد طالبوا بوقف عرض البرنامج، كما هاجم رامز وبرنامجه عدد من المشاهير والنجوم، وقد أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة بياناً شديد اللهجة، هاجمت فيه رامز جلال، وطالبت من قناة mbc التي تعرض برنامج «رامز مجنون رسمي» بإعادة النظر في عرض البرنامج.

البيان جاء فيه: «من منطلق المسئولية الملقاة على عاتق النقابة بشأن ضبط المشهد الإعلامى بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات المصرية الأصيلة، ونحن فى معية شهر رمضان المعظم، فقد تابعت النقابة عن كثب ما يحدث ببرنامج المقالب لمقدمه رامز جلال والذى تخطى كل حدود الرسائل الإعلامية الهادفة والضوابط المهنية والذوق العام المصرى ورسخ للعنف وإهداره للحقوق الإنسانية».

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نقابة الإعلاميين المصرية أضافت في بيانها: «فبدلا من تكريم الضوابط المهنية والحقوق الإنسانية والعمل على العلو من شأنها قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها الإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية».

واختتم البيان بـ«تهيب نقابة الإعلاميين المصرية بقنوات MBC بمراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم لما يعرض على شاشتها بإعتبارها من أكبر القنوات فى الوطن العربى وكما تهيب النقابة بالسادة ضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج لما فى ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا فى مجال تخصصه. وأخيرا لايسعنا القول سوى حفظ الله مصر وشعبها».

المستشار المصري مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، تقدم أيضاً ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي » وآخرين، لوقف البرنامج، وجاء في البلاغ أن البرنامج يحتوى على أفعال تشكل جرائم جنائية ومخالفات وتجاوزات جسيمة وأعمالا عنف منافية للأخلاق العامة لدى الشعب المصرى، كما أن البرنامج يسئ إلى الشعب المصرى وإلى الفنانين المصرين.

مرتضى منصور لم يكتف بهذا القدر من الإجراءات، حيث أرسل انذاراً لوزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، مطالبا بالقبض على رامز جلال باعترافه بانه مجنون رسمي، ومدمر ويشرع في قتل الناس، مطالباً بإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، كما أرسل المستشار المصري إنذاراً على يد محضر لرئيس المجلس الأعلى لشئون الأعلام مطالباً بوقف عرض البرنامج.