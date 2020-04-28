أمينة خليل تقع في فخ «رامز مجنون رسمي».. تعلق على فستان رانيا يوسف وتصف رامز بـ«الرزل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة أمينة خليل ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

بدأ رامز جلال، الحلقة بوصلة سخرية من رموش أمينة خليل، وذلك بعدما طلبت من المساعدة ضبطها لها وقال رامز جلال في تعليقه: “تركيب رموش الرجالة مخدوعين”.

كما علقت الفنانة أمينة خليل على فستان الفنانة رانيا يوسف، والذي شاركت به في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي و سمي إعلاميًا بفستان الأزمة، مؤكدة أنه لا يليق.

ووصفت صورة رامز جلال بالرزل، قبل أن يفاجئها بخروجه من خلف البوستر ليحاول الانتقام منها بسبب ذلك، وحذرته خلال الحلقة من ملامستها بعد أن قام بلمس وجهها.

وخلال الحلقة هددت أمينة خليل، رامز جلال، بالابتعاد عن ملابسها وهو الأمر الذي لم يستجيب له بعد أن وضع صبغة للشعر على رأسها، وحذرته أمينة خليل من المساس بحذائها وطلبت منه أن يقوم أحد بنزعه حتى لا يتأثر لأنها تحبه كما أنه غالي الثمن وهو الأمر الذي أدى إلى سخرية رامز جلال منها مؤكدًا أنه بلا قيمة.

Advertisements

واضطر رامز جلال للاستجابة لطلبها ونزع حذائها بنفسه وطلب وضعه في غرفته الخاصة ووصف الأمر بأنه الأغرب.

أمينة خليل، انهارت خلال فقرة صندوق المياة والذي يوضع فيه سرطان البحر معها الأمر الذي تسبب في صراخها وانصياعها لطلبات رامز جلال.

حلقة أمينة خليل كانت خالية من الصاعق الكهربائي والذي استخدمه رامز جلال في حلقات برنامجه الماضية.

وتعد حلقة أمينة خليل هي أول حلقة في الموسم يتم حجب الأصوات فيها بسبب كثرة الشتائم التي وجهتها لرامز بعد مقلبه.

واستعان رامز جلال بالإعلامية والفنانة اليمنية أروى، للإيقاع بضيوف برنامجه والذي يختلف عن الأعوام الماضية، حيث يظهر رامز جلال وينفذ مقالبه في جمهوره دون تخفي أو ماسكات.