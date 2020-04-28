عبدالباسط حمودة يؤكّد أنّ حسن شاكوش ليس مطرب مهرجانات ويصرخ كثيرًا

تحدَّث المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عن أزمة نقابة المهن الموسيقية مع مطربي المهرجان، وكشف عن رأيه في أصوات مطربي المهرجانات، وقال: "شاكوش يغني جيدا لكنه يصرخ كثيرا".وحل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة "القاهرة والناس".



وقال: "إذا كنت في نفس موقف هاني شاكر كنت سأتفاهم بالمنطق مع هؤلاء المطربين، من خلال السماح لهم بالغناء ولكن بشرط أن تكون الكلمات محترمة، بشرط انتقاء كلمات المهرجانات"، وعن رأيه في أصوات مطربي المهرجانات، قال: "شاكوش يغني جيدا ولكنه يصرخ كثيرا، (هو شاربني بس مش بالطريقة دي)".



وتابع: "شاكوش ليس مطرب مهرجانات في الأساس، فهو يمكنه تقديم أغاني عادية، أما عمر كمال فصوته جميل، قدم معي كليب ونجحته"، وعن رأيه في حمو بيكا، قال: "ليس مطربًا".

وتطرق الحديث إلى غناء بعض النجوم للمهرجانات مثل محمد رمضان، قائلا: "رمضان مش مطرب لكن يعتبر مؤديا للأغاني وليس مغنيا، كما أن أغنياته لا تتضمن ألفاظا خارجة".

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