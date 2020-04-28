رامز جلال يحتفل بوصول قناته إلى 3 ملايين مشترك

احتفل الفنان رامز جلال، عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، بوصول قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، إلى 3 ملايين مشترك بالقناة.

ونشر رامز جلال، صورة عبر إنستجرام، وعلق قائلًا: «شكرا ٣ مليون مشترك على اليوتيوب بالصلاة على النبي.. اجدع واجمل فانز فى العالم .. الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وذلك تزامنًا مع عرض برنامجه «رامز مجنون رسمي».

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "إم بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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