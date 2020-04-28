قائمة الفنانين المشاركين في إعلانات رمضان 2020

القاهرة - لايف ستايل يحرص الفنانون على التواجد خلال موسم شهر رمضان 2020 من خلال الأعمال الدرامية أو الإعلانات التي تلاقي رواجًا ونسبة مشاهدة عالية خلال الشهر الكريم بسبب ارتباط المشاهدون بالتليفزيون وما يقدم عليه من أعمال. فيما يلي نرصد أبرز الفنانين الذين ظهروا في مختلف الإعلانات للموسم الرمضاني 2020... - إعلان مجموعة صيدليات 19011 -حميد الشاعري. -إيهاب توفيق. -مصطفى قمر. -هشام عباس.

يحرص الفنانون على التواجد خلال موسم شهر رمضان 2020 من خلال الأعمال الدرامية أو الإعلانات التي تلاقي رواجًا ونسبة مشاهدة عالية خلال الشهر الكريم بسبب ارتباط المشاهدون بالتليفزيون وما يقدم عليه من أعمال. فيما يلي نرصد أبرز الفنانين الذين ظهروا في مختلف الإعلانات للموسم الرمضاني 2020... - إعلان مجموعة صيدليات 19011 -حميد الشاعري. -إيهاب توفيق. -مصطفى قمر. Advertisements -هشام عباس.

إعلان بنك مصر - بهاء سلطان - محمود العسيلي إعلان WE - مصطفى خاطر

إعلان أورانج - غناء حسين الجسمي

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