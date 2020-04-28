طفل يقلد لوك رامز جلال في «رامز مجنون رسمي»

قام طفل بتقليد لوك الفنان رامز جلال في برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» حيث قام بصبغ شعره بالأزرق مثلما ظهر به رامز في أولى حلقات البرنامج التي حلت فيه الفنانة غادة عادل.

وظهر رامز جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر على قناة "mbc مصر" قبل رمضام وقال إنه لا أحد يستطيع الوصول لدرجة لون شعره، وأنه قام بإحراق شعره للوصول لدرجة هذا اللون "مافيش كوافير يعرف يجيب لون شعري.. أنا صابعه في المدابغ".

وظهر الفنان رامز جلال بشخصيته الحقيقية في برنامج «رامز مجنون رسمي» أمام غادة عادل والتي كانت ضيفة الضحية الأولى للبرنامج الذي يذاع عبر قناة «mbc مصر» وحقق البرنامج رواجا كبيرا في أولى حلقاته.

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