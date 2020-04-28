عبد الباسط حمودة يبكي أمام الملايين في "شيخ الحارة"

يحل المطرب الشعبي عبد الباسط حموده، مساء اليوم السبت، ضيفاً على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه لأول مرة المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس".

ومن المقرر أن يتحدث عبد الباسط حموده، عن محمد رمضان وهاني شاكر وأغاني المهرجان، وسيكشف عن تصريحات جديدة لأول مرة أمام الملايين.

وشهد البرومو الدعائي، الذي نشرته قناة "القاهرة والناس"، العارضة للبرنامج مشهد من كواليس الحلقة وظهر فيها عبد الباسط حموده ينهار من البكاء.

برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير، وكانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأصبح من أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان، بعد أن حقق نجاحاً كبيرا.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم من النجوم.

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