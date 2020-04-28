عبد الباسط يروي تفاصيل «خناقة في الكواليس» مع محمد حماقي

أكد الفنان عبد الباسط حمودة، على إنه هزأ الفنان محمد حماقي، بإحدى الفنادق الكبري، بسبب أنه أطال في غنائه وتأخرت عن حفلتي بسببه، وقلت له يابني أنت مغنتش بقالك سنة ولا إيه؟".



برنامج «شيخ الحارة»، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير، وكانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وأصبح من أشهر البرامج التي تعرض في شهر رمضان، بعد أن حقق نجاحاً كبيرا.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم من النجوم.

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