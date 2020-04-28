محمود حافظ يستعيد ذكرياته مع "الاختيار": كنت بصور وجالي خبر وفاة أمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استعاد الفنان محمود حافظ، ذكريات تصويره مسلسل "الاختيار"، الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني.

وشارك "حافظ"، جمهوره عبر "فيس بوك"، صورة له من كواليس العمل، وهو يرتدي الزي العسكري، وعلق عليها: "لن أنسى هذه الصورة، كنت بصور الاختيار وجالي خبر وفاة أمي، ربنا يرحمك ويجعلك من أهل الجنة".

مسلسل "الاختيار"، يحظى بأهمية كبيرة في السياق الرمضاني الحالي، نظرًا لما يقدمه يتناوله المسلسل من أحداث حقيقية، المسلسل من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل ومحمود حافظ وعدد كبير من الفنانين كضيوف شرف.

