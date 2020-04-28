بإطلالة رياضية.. سيرين عبدالنور تنال إعجاب جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: شاركت الفنانة سيرين عبدالنور جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت سيرين في الصور بجاكيت رياضي باللون الأحمر وبنطلون من نفس. ونالت إطلالة سيرين عبدالنور إعجاب متابعيها. وتشارك سيرين الفنان أحمد فهمي في تقديم البرنامج الرمضاني "سهرانين معاكم من البيت".

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