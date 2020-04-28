نيللي كريم تقرر استغلال آسر ياسين بعملية نصب في الحلقة الرابعة من ب100 وش

قررت سكر ( نيللي كريم ) استغلال عمر ( آسر ياسين ) في عملية نصب جديدة تعوضها عن الخسارة المادية التي تكبدتها بسببه، فبعد أن استمعت لمحادثة صديقتين بالصدفة في محل التجميل تقرر طلب جهاز الحاسب الآلي الذي يحتوي على رسائل عمر مع ضحاياهمن حمادة ( إسلام إبراهيم ) لاستعماله في عملية نصب جديدة.
يستكمل عمر عمله بالنصب لكي يستطيع تسديد باقي المبلغ المتبقي عليه لسكر ولكن هذه المرة يكون على معرفة قوية بالضحية فهو أحد جيرانه القدامى.
في سياق آخر يعرض حمادة على سكر وصديقتها عملية نصب جديدة تكون ضحيتها مليونير قعيد وممرضته ( دنيا ماهر ) ولكن لم يتوصل بعد لمخطط يمكنه من سرقة أموال الرجل من البنك.
يذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري وإنتاج العدل جروب.
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