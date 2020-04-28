فيديو .. أحمد زاهر يخرج عن شعوره بالحلقة السابعة من خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة السابعة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنان أحمد زاهر إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.
ويدخل زاهر إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفه فيحاول زاهر تهدئتها فيفي عبده، ومن ثم تأتي سيدة تقدم القهوة ولكنها تسقط على الأرض فتقلق فيفي عبده عليها، ثم يحاول أحمد زاهر إفاقتها.
ثم تدخل السيدة إلى دورة المياه، حتى ينفجر صنبور المياه وتغرق الحمام، ثم يحاول أحمد زاهر إغلاق المحبس.
وبعد ذلك تغلق فيفي الباب حتى لا تغرق المياه الفيلا، ومن ناحيتها تقوم السيدة بإخافة أحمد زاهر، كما ينفجر النور، ولكنه يخرج عن شعوره ويتعصب عليها.
وفي نهاية المقلب يغشى على فيفي عبده بعد تدمير منزلها، ولكنهاتفاجئ الفنان أحمد زاهر بالزغاريد والرقص، حتى يكتشف زاهر أنه كان في برنامج مقالب.
يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.
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