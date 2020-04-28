باسل الخياط يواصل البحث عن قاتل والده في الحلقة الرابعة من النحات

يواصل يمان ( باسل الخياط ) محاولاته في البحث عن والده والتنقيب في مقتله فعلى الرغم من عدم وجود ادلة تثبت قتله وعلى الرغم من تأكيد والده يمان إن والده قد ماتإلا إنه لديه شعور مؤكد بإن والده قد مات مقتولًا.
يحاول أصدقاءه يمان مساعدته في الوصول لمعلومات تخص الصورة التي وجدها مصادفة
يذكر أن مسلسل النحات بطولة باسل الخياط، أمل بوشوشة، ندى أبو فرحات ومن تأليف بثينة عوض وإخراج مجدي السميري وإنتاج شركة I see media.
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