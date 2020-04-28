روجينا تخطط لقتل محمد رمضان في رابع حلقات البرنس

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل الرمضاني "البرنس"، بلجوء نور اللبنانية (علا) لمحمد رمضان (رضوان البرنس)، ليذهب معها إلى منزل طليقها حتى تحصل على أوراقها من شهادة ميلادها والبطاقة الشخصية وغيرها، بسبب خوفها من اعتدائه عليها مرة أخرى.

ويوافق رضوان البرنس على طلبها وبالفعل ذهب معها، وبالفعل يحاول زوجها أن يغلق الباب في وجهها دون أن يعطى لها أي شيء، ويتدخل رضوان ويضربه، ويصوب فى وجهه مسدساً، ويعطيه درساً في الأخلاق، وعن كيفية التعامل مع النساء.

ويطلب من "علا" أن تحضر أشيائها وبعد أن تحصل على ما تريد، يخبر طليقها أن المسدس لعبة

ويتركه له.

وتتابع الحلقة برجوع رضوان و علا سويا فى طريقهم إلى الحارة، خلال الطريق فتخبره أنها تذكرت عندما كانا في سن الصغر، وقام "رضوان" بضرب شخص حاول معاكستها، فيرد عليها: " فاكرة لما قلتلك إنى بحبك وروحتى فضحتينى وقولتي إنى بخرف عشان اتخبطت في الخناقة "ما دفع نور أن تقول له أن كل شيء نصيب.

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وتشهد الحلقة إيضاً عودة رضوان إلى الحارة على صوت صراخ زوجته نجلاء بدر (لبنى) خلال مشاجرة بينها وبين شقيقته رحاب

الجمل (عبير)، ومطالبتها بورثها من والدها الذى اكله رضوان، بعدما كتب والدهم المنزل لرضوان قبل وفاته.



وتنتهي أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل الرمضاني "البرنس" بإقتراح إدوارد (عبد المحسن) على شقيقه رضوان أن يشاركه في إدارة كباريه مما يجعل رضوان يقوم بطرده، وتقترح روجينا (المعلمة فدوى) تاجرة المخدرات، وزوجة أحمد زاهر (فتحي) الثانية، قتل رضوان وزوجته وأولاده.

يذكر ان مسلسل البرنس: من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل،

.إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.