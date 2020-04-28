أحمد سعد تريند.. بسبب أغنية بحبك ياصاحبي لأحمد السقا

تصدر الفنان أحمد سعد، محركات البحث على موقع "جوجل" من بين المستخدمين المصريين اليوم الإثنين وبحث عنه خمسة آلاف شخص وذلك بعدما استعان الفنان أحمد السقا في برنامجه "أغلب السقا" الذي يذاع على قناة "أم بي سي مصر" والذي يشاركه في التقديم البنانية رزان مغربي بأغنيته خلال استضافة شقيقه عمرو سعد. اقرأ ايضًا.. فيديو .. أحمد يغلب عمرو سعد ويحقق النصر الـ 4 في إغلب السقا واتسمت الحلقة بروح المرح من بين سعد والسقا وشهدت مشاركة الثنائي Advertisements في أداء أغنية "بحبك يا صاحبي" التي اشتهرت بها شقيقه أحمد سعد في الفترة الأخيرة.

وعلى موقع تويتر تحدث البعض عن برنامج "أغلب السقا"، ما بين مؤيد له ومعترض عليه فقالت لميا علي قالت "عمرو سعد جدع"، وقال مغرد أخر "حلقة الفنان أحمد السقا مع عمرو سعد كانت مسلية ورائعة".

خلود قالت "وربي حماس احساسي السقا يفوز".

أما زياد فقد اعترض قليلا عن البرامج وقال "يلاحظ أن قناة هالسنة أغلب برامجها غير سعودية فأصبحت منصة لعرض البرامج المصرية خصوصًا، أين البرامج والمسابقات في أداء أغنية "بحبك يا صاحبي" التي اشتهرت بها شقيقه أحمد سعد في الفترة الأخيرة.وعلى موقع تويتر تحدث البعض عن برنامج "أغلب السقا"، ما بين مؤيد له ومعترض عليه فقالت لميا علي قالت "عمرو سعد جدع"، وقال مغرد أخر "حلقة الفنان أحمد السقا مع عمرو سعد كانت مسلية ورائعة".أما زياد فقد اعترض قليلا عن البرامج وقال "يلاحظ أن قناة هالسنة أغلب برامجها غير سعودية فأصبحت منصة لعرض البرامج المصرية خصوصًا، أين البرامج والمسابقات السعودية هل نرى في قنوات مصر وغيرها من الدول عرض ودعم للبرامج السعودية". آية مصطفى قالت "كان في برنامج نفس فكرة إغلب السقا من كام سنه كنت ف إعدادي و كنت عاوزة أكسب رحت بيعت خاتم دهب بتاعي من ورا ماما علشان اجيب كروت شحن و اشترك و اكسب و اعملها مفاجأة بالجايزة بس فالأخر خسرت الاتنين و راحت فلوسك ياصابر".

قال مغرد أخر "أحمد السقا داير برنامج " أغلب السقا " محد فاز عليه خطر عليا صاحب الكورة"

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