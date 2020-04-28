قنوات النهار ترد علي الهجوم عليها ببيان صحفي

أصدرت شبكة قنوات النهار بيان صحفي للرد علي الهجوم الذي تعرضت له بعد خروج برنامج المهزراتية والبروفة عن النص وتناولهم حياة ذوي الهمم باستخفاف.

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وقالت الشبكة في بيانها: تؤكد شبكة قنوات النهار احترامها وتقديرها لذوي الهمم وأنها

لا تقبل أن تكون منبرًا للإساءة لهم وأنه بالإشارة إلي برنامجي الكاميرا الخفية المهزرتية و البروفة المذاعان علي النهار فتوضح القناة أن البرنامجين ليسا من إنتاجها وأنهم برامج مشتراه.

وأضافة قنوات النهار: إدارة القناة أبلغت منتج البرنامجين بالالتزام بالقواعد والقيم الاجتماعية والأكواد المعمول بها وعدم الإساءة لذوي الهمم لحرصها علي مراعاة ما يتم إذاعته علي شاشتها وأن يكون مراعياً للقيم الإنسانية والاجتماعيه للمجتمع المصري ولن نتهاون في رفض إذاعة أي مصنف فني يتعارض مع تلك القيم.