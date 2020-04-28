وفاة والد محمد رمضان للمرة الثالثة في مسلسلاته!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:59 صباحاً - تفاعل مشاهدو مسلسل “البرنس” والذي يعرض حاليا للفنان محمد رمضان على قناة mbc مع مشهد وفاة والده الفنان عبد العزيز مخيون .

وتداول الناشطون صورة مجمعة استعرضت مشاهد وفاة والد او قريب لمحمد رمضان في الحلقات الاولى من مسلسلاته الاخيرة.

ففي “زلزال” الذي عُرض 2019، مات والده مع انتهاء الحلقة الأولى في زلزال 1992. المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، بطولة حلا شيحة، ماجد المصري.

أما في مسلسل “نسر الصعيد” الذي عُرض في 2018، شهدت الحلقة الرابعة وفاة صالح القناوي الذي لعب دوره رمضان نفسه، ليتلقه نجله “زين” العزاء، وكان يجسد شخصية الابن أيضًا.