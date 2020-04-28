كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:59 صباحاً - وقعت الفنانة المصرية أمينة خليل ضحية رامز جلال في حلقة الامس من برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” المذاع على فضائية mbc.
وخلال الجلقة تفاجىء رامز جلال بطلب أمينة خليل منه أن يخلع حذاءها قائلة “هنعمل ديل.. خد الجزمة وبعدين كمل.. غالية وحلوة وبحبها ومش عايزاها تبوظ”، وكان تعليق رامز عليها “دي جزمة قذرة أساسا”.
غير ان رامز عاد واستجاب لطلبها قائلا: “انا عمري ما عملتها في حياتي” قبل ان يقوم بخلع الحذاء من قدمها قائلا “ايه الاصابع المعفنة دي”.
أما عن ثمن حذاء أمينة الذي اشترطت على رامز أن يخلعه من قدمها قبل تكملة المقلب، فمن ماركة Golden Goose وسعره أكثر من ألف دولار، بما يعادل 16 ألف جنيه مصري.
كانت هذه تفاصيل خبر سعره اكثر من 1000 دولار.. أمينة خليل تطلب من رامز أن يخلع حذائها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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