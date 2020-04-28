وقوع اصابات في اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين في طرابلس اللبنانية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:59 صباحاً - أسفرت اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر من الجيش في مدينة طرابلس شمال لبنان، ليل الاثنين، عن وقوع عدد من الجرحى في صفوف الطرفين، ما دفع الجيش إلى دعوة المتظاهرين السلميين لإخلاء الساحات.
واحرق المتظاهرون آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني اثناء الاشتباكات بين الطرفين. وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحرائق في المصارف في ساحة النور.
تفجرت الأوضاع في لبنان مع خروج مسيرات في مدينة طرابلس شمالي البلاد، تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، واحتجاجا أيضا على ارتفاع سعر الدولار وانهيار العملة الوطنية.
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