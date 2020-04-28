شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وثائقى جديد عن حياة كوبى براينت بعد نجاح Last Dance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة ESPN أنها تفكر فى عمل مسلسل وثائقى عن بطل السلة الراحل كوبى براينت، على أن يتضمن لقطات حقيقة من موسمه العشرين والأخير مع لوس أنجلوس ليكرز في عام 2016، وبالتالي يمكن تحويل هذه اللقطات إلى فيلم وثائقي مشابه لسلسة Last Dance التى توثق رحلة مايكل جوردان فى موسمه الأخير مع شيكاجو بولز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

توفي براينت يوم 26 يناير الماضى أثر تحطم طائرة هليكوبتر، وكانت الخطة الأساسية التي تطمح إليها شبكة ESPN، مع نهاية العام الماضى، هى طرح سلسلة تحت اسم years down the road، يقوم ببطولتها براينت نفسه.

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وكانت قد أعلنت شبكة نيتفلكس وESPN عن مسلسلهما الجديد Last Dance، الذي بدء عرضه على كلا الشبكتين فى 14 أبريل لجارى، العمل الذى يحكى قصة لاعب كرة السلة مايكل جوردان، وسيتكون العمل الوثائقى من 10 حلقات، ستطرح على مدار 5 أسابيع، حيث سيطرح حلقتين كل أسبوع، وطرحت شبكة ESPN، العمل الوثائقى الجديد سيدور حول أحد أساطير وأنجح الفرق فى تاريخ الرياضة، مايكل جوردان وفريق شيكاجو بولز في التسعينيات من القرن الماضى، ويتضمن المسلسل لقطات لم تعرض من قبل، من موسم 1997 - 1998 حين كان الفريق يسعى لتحقيق لقبه السادس لبطولة الـ NBA الشهيرة في 8 سنوات.

وصرح المخرج جايسون هيهير الذى يقوم بـ إخراج العمل الوثائقى الجديد: "مايكل جوردان وفريق بولز في التسعينيات لم يكونوا مجرد نجوم في عالم الرياضة، ولكنهم كانوا ظاهرةً عالمية، وقد كان صنع مسلسل "Last Dance" فرصة مذهلة لاستكشاف التأثير الهائل الذي يمكن أن يحققه رجل واحد بصحبة فريقه، وطوال حوالي 3 سنوات، قمنا بالبحث عن كل تفصيلة يمكن من خلالها أن نقدم القصة الحقيقية والمتكاملة لرموز حددت ملامح فترة تاريخية بالكامل، وأن نقدم هؤلاء الأبطال الرياضيين كبشر. أتمنى أن يستمتع المشاهدون بالمسلسل تماماً كما استمتعنا بالفرصة الرائعة لإنتاجه".



