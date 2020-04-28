شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نسرين أمين تصارح نبيل عيسى بحبها فى "لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مشهد على طرقة الفلاش باك وبعيدا عن جريمة القتل فى مسلسل "لما كنا صغيرين" تتقرب "نهى" نسرين أمين من "حسن" نبيل عيسى، بسبب حزنه على ضياع "دنيا" منه، وارتباطها من "يحيى" محمود حجازى، وتعترف له "نهى" نسرين أمين بحبها ومن هنا تبدأ علاقتهما، لينتقل المخرج محمد على بكاميرته إلى داخل النيابة حيث يتواجد حسن فى انتظار رفع البصمات للتعرف على هوية القاتل .

وخلال الأحداث، يدعو "حسن" نبيل عيسى أصدقائه على فرح أخيه خالد النبوى على منة فضالى فى أول ظهور لها، وخلال حفل الزواج يسبق "يحيى" محمود حجازى، فى طلب يد "دنيا" ريهام حجاج للزواج خلال الحفل بعد أمسك "المايك" واعترف بحبه لها على الملأ.

وما زال لغز مقتل "نهى" نسرين أمين فى أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" لما يتكشف بعد، وإن كانت أصابع الاتهام تقترب من "سليم" محمود حميدة، ورغم مقتل نسرين أمين إلا أنه يبدو أنها لن تغيب على الشاشة طوال الـ 30 حلقة، لاعتماد مؤلف العمل أيمن سلامة، على مشاهد "فلاش باك" التى تعيد قصة تعارف جميع الأصدقاء عليها خلال مرحلة الدراسة بالجامعة .

يصطحب خالد النبوى أخيه نبيل عيسى إلى النيابة للتحقيق معه حول مقتل "نهى" إذ كان على علاقة بها وحملت منه دون زواج كما أنه كان على خلاف معها بسبب مطالبتها إياه بالزواج منها، ليحدث تغيير فى شخصية "حسن" نبيل عيسى ، فبعد أن كان فى الحلقات الأولى الشاب المتهور الذى يقع فى الكثير من المحظورات، ينهار فجأة بعد أن اتهم فى القضية .

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يحقق الضابط "حسن عبد الله" مع شقيق "نهى" ذلك الشاب الذى ينتمى إلى التيارات الإسلامية، والذى لا يبدى أى شعور بالحزن على فقدان أخته، لكنه فى نفس الوقت ينكر أنه قتلها، معترفا بأنه سوف يقوم بنفس الفعلة إن لم يكن قتلت على يد غيره، للتخلص من عارها .

ويعد محمود حميدة الأقرب فى التسبب بمقتل نسرين أمين، أو هكذا يصور لنا المؤلف أيمن سلامة، إذ أن حميدة يريد أن يتخلص من "نهى" لأن العربية ضبطت بها مخدراته مكتوبة باسمها وإن تم ضبطها قبل مقتلها ستدينه لا شك.

يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى ‎ ‎dmcالساعة ٩:٣٠ مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ١٠:١٥ ‏مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة ١١:٠٠ مساء‎ .‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ‏ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد ‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن ‏سلامة وإخراج محمد على‎.‎