شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد الجندى عبدالصمد قبل محادثة خطيبته فى الحلقة 4 من "الاختيار".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على قناة ON، على حدث جلل، وهو هجوم إرهابى على أحد الأكمنة في منطقة العريش يوم 3 يوليو 2013، ورغم أن الحدث كان كوميدياً بين المقدم "محمد إمام" وبين الجندى "عبد الصمد"، إلا أن المشهد اختتم على حادث إطلاق نار على الكمين وراح ضحيته الجندى عبد الصمد وجنود آخرين.

عبد الصمد هو أحد الجنود الذين يقدمون الواجب الوطنى في أحد أكمنة العريش، ولمحه قائده "محمد إمام" وهو يتحدث في الهاتف مع خطيبته، فأحضره وعنفه بشكل هادئ وقال له: "أنت واقف تحب في التليفون.. وأنا مش قولت مفيش تليفونات فى الخدمة"، فحاول عبد الصمد تفسير مكالمته وقال إنه كان يحادث خطيبته، حيث كانا يتحدثان سوياً عن عمه المريض، حيث إنهما يشعران بقلق من مرض عمه ليؤجل زفافهما المقرر أن يكون الإجازة المقبلة، وفى مشهد إنسانى أعطى المقدم محمد إمام هاتفه لكى يتحدث فيه، لاسيما أن هاتف عيد الصمد خالى من "الرصيد"، ليتفاجأ الجميع بهجوم إرهابى على الكمين وتختتم الحلقة في حزن شديد لما يعانيه أبناؤنا وجنودنا البواسل من الغدر والإرهاب الأسود.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.