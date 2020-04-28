شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تروى لـ لميس الحديدى تفاصيل برنامجها على ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة سمية الخشاب، كواليس فقرة "وصفات سمية" التي تقدمها على ”الخليج 365”، قائلة: "كنت بكلم صديق ليا في ”الخليج 365” صحفي، وكان بيكلمني صدفة، وقلتله بعمل وبطبخ فاقترح عليا إنى أقدم فقرة لـ"الخليج 365" عبر "الفويس" وبدأت الفكرة، مشيرة إلى أن آخر طبخة قدمتها هي أكلة على الطريقة الإيرانية عبارة عن أرز بالشبت الأخضر والفول الأخضر، وهي أكلة جميلة أضفت لها اختراعًا عندما أضفت الفراخ وخلطتها بالأرز بالشبت والفراخ وهى "كبسة إيرانية".

وعلقت، خلال مداخلة عبر تطبيق "ماسنجر"، ببرنامج "القاهرة الآن"، على فضائية "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدى، على نشاطها على تطبيق "تيك توك" مؤخرًا قائلة: "موجودة بقوة في فترة الحجر الصحي على تطبيق التيك توك، بتكتك تكتكة ملهاش حل"، مشيرة إلى أنها تحاول تسلية نفسها.

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وأضافت: "أنا مش مضايقة من الحجر الصحي لأني ست بيتوتية"، موضحة أنها الفترة الماضية اكتشفت أهمية السوشيال ميديا بالنسبة لها ولأي إنسان وفي بعض الأحيان يقاس نجومية الفنان بحجم الفانز على السوشيال ميديا، وتابعت: "بحب جمهوري على السوشيال ميديا وبهتم برأيهم".

وتابعت: "التيك توك كنت فاكراه تطبيق عادي لكن اكتشفت أنه تطبيق مهم ومعقد ومش سهل ومش تافه زي ما بعض الناس بتقول أنه تافه وبتاع هلس ورقص، لكن تطبيق فيه إبداع ورياضة وكل حاجة، مردفة: "لقيت نفسي في التيك توك وكفاية المقطع اللي نزلته وأنا بقلد شيريهان في فوازير رمضان قلب الدنيا، حتي شيريهان عملتلي منشن وكتبت تغريدة على تويتر وعجبها جدًا".

يذكر أن النجمة سمية الخشاب تقدم في الأسبوع الأول من شهر رمضان، برنامج وصفات سمية من خلال ”الخليج 365”، حيث تقدم كل يوم وصفة لأكلة من الأكلات المفضلة والخفيفة لديها لجمهورها في رمضان، من خلال موقع ”الخليج 365” وعبر صفحاته الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي.