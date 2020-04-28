ميرنا وليد - بيروت - وسط الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، ومع اقترب عيد ميلاد طفلهما ​الأمير آرتشي​ في 6 /أيار مايو المقبل، يبدو جلياً أن الثنائي الملكي السابق المؤلف من دوق ودوقة ساسيكس ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ لديهما خطة لكيفية الاحتفال به، وهما يخططان لمشاركة المتابعين بصورة جديدة لابنهما في عيد ميلاده الأول، إذ سيتم السنة الأولى من عمره، على الرغم من أنهما لم يعودا يستخدمان حسابهما الرسمي على موقع تبادل الصور على الانترنت تحت اسم ساسيكس رويال، لكن المتحدّث باسمهما لم يذكر طريقة مشاركة الصورة.

ووفقاً لمصادر قريبة من العائلة المالكة فإن الملكة إليزابيث تشعر بالحزن الشديد بسبب عدم رؤية الطفل آرتشي في الفترة الأخيرة وخاصةً عندما عاد الثنائي الملكي السابق إلى المملكة المتحدة في المرة الأخيرة ولم يكن معهم، إذ إن العائلة المالكة لم تر الطفل الملكي منذ شهور حين انتقلت العائلة الصغيرة إلى لوس انجلوس بعد استقالة الأمير هاري وميغان من الواجبات الملكية.

ويشار إلى أنه ذُكر سابقاً بأن ميغان ماركل جعلت آرتشي أولويتها في الحياة وهو طفل سعيد ويحب الضحك حيث يقضيان وقتهما برفقة والده الأمير هاري ويحاولان عيش حياتهما كأبويين عاديين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير هاري وميغان ماركل سيفاجئان المتابعين في عيد ميلاد آرتشي الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.