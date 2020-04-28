هكذا تفاعلت سيلينا غوميز مع رقص ممرضتين على أغنيتها Boyfriend-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة الأميركية ​سيلينا غوميز​ في صفحتها الرسمية، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ممرضتين وهما ترقصان على أنغام أغنيتها Boyfriend من ألبومها الجديد Rare ، وعلّقت غوميز بقولها: "هذا جعلني أبتسم كثيراً وشكراً لكل محترف على الخطوط الأمامية، وأنتم يا رفاق أبطال"، ويبدو واضحاً أن النجمة تلتقط كل من يرقص عبر موقع "تيك توك" على أغانٍ من ألبومها الجديد.

ويظهر الفيديو ممرضتين وهما ترتديان ملابس الوقاية الشخصية ومعدات الحماية بينما كانتا ترقصان، حيث وضعت الأولى كلمة "عازبة" والأخرى "مرتبطة".

ويحظى الأطباء والممرضون بفرصة للترفيه عن أنفسهم من حين لآخر أثناء تعاملهم مع فيروس كورونا القاتل في المستشفيات، ولا شيء يجلب الفرح خلال هذا الوباء إلا رؤية الناس على الخطوط الأمامية بينما الابتسامات على وجوههم.

وخلال وقت سابق من هذا الشهر؛ أعلنت غوميز أنها ستتبرع بدولار واحد مقابل كل طلب لنسخة ألبومها الفاخر Rare والتي تضمنت أغنيتها الجديدة Boyfriend.

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