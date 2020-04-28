تراند اليوم : بالفيديو.. حسن شاكوش يكشف حقيقة خلافه مع عصام الحضري

توك شو

رد المطرب الشعبي حسن شاكوش، على الكابتن عصام الحضري الذي نفى تهنئته بنجاح أغانيه، وأن الفيديو المتداول كان لتهنئته بافتتاح كوافير رجالي.

وقال شاكوش خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، اليوم الإثنين، إن الكابتن عصام الحضري طلبه لحضور عيد ميلاد ابنته الذي تزامن مع حفل استاد القاهرة.

متابعًا: “في اليوم ده كان عندي 12 أوردر.. الصبح كنت في بورسعيد والإسماعيلية وعدت لحفل الاستاد ثم ذهبت إلى 6 أكتوبر، وخلصت الساعة 8 الصبح”.

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وأضاف المطرب الشعبي: “الكابتن عصام مكلمنيش في اليوم ده، والمفروض هو يكلمني عشان مش عارف عنوانه.. كمان هو اللي عايزني”.

وعن فيديو فيديو التهنئة، قال شاكوش: “مش عارف الكابتن عصام قال ليه كدة في الفيديو.. وإزاي هو مش عاجبه الأغاني بتاعتي وهو بيطلبني في المناسبات الخاصة بيه”.

ومن جهة أخرى قال شاكوش عن غنائه “بلاي باك” في استاد القاهرة: “كل المطربين الكبار في الحفل غنوا بلاي باك لأن الصوت في الاستاد كان وحش”.