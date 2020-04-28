تراند اليوم : “المنسى” يفاجئ ابنه بإصابته بالسرطان فى الحلقة الرابعة من “الاختيار”

شيرين طلعت

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم الاثنين، بعودة هشام العشماوى من تركيا ووصوله إلى مصر، وقد بدأت الأوضاع فى مصر تتوتر نتيجة ضيق الشعب المصرى من حكم الإخوان المسلمين، وبدء جمع تبرعات حملة “تمرد”.

ونزول الشعب المصرى فى ميدان التحرير مطالبين بإسقاط حكم المرشد، وبدء اعتصام الإخوان فى ميدان رابعة العدوية مرددين “لا سلمية بعد اليوم”.

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كما شهدت الحلقة الرابعة مفاجأة “المنسى” لإبنه بأنه مصاب بالسرطان فى مراحله الأخيرة، ونقل أحمد المنسى إلى العريش.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.