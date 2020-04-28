تراند اليوم : مسلسل شاهد عيان.. كوابيس بسمة تثير الشكوك حولها

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل شاهد عيان باهتمام “عمر” حسن الرداد، بإبنته “خديجة”، حيث إنه يحاول تعويضها عن فقدان والدتها “ندى” هنا شيحة.

واكتشفت ليلى، “بسمة ” أنه كان كابوسا ولم تقتل أحد في الحلقة الماضية، وتوجهت على الفور لطبيبها النفسي وتحدثت عن علاقتها بأختها ندى التي قتلت.

وقالت ليلى، للطبيب: “أنها في طفولتها لم تكن قريبة من أختها ندى، ولكن في الكبر أصبحت لها كل شيء لكن أخر فترة شعرت بأنها كانت بعيدة عنها”.

ثم بعدها يذهب شخص يدعي أنه طبيب نفسي اسمه مجدي وأنه يعالج عمر زوج أختها ويخبرها بأن أختها قتلت بسبب أن هناك اشخاص تريد الانتقام من زوجها عمر، بعد قبضه عليهم بطبيعة عمله.

وأكد مجدي، أن عمر، يشعر بتأنيب ضمير تجاه وفاة زوجته ويعتقد أنها لم تموت، ثم تتصل ليلى بعمر، الذي ينكر لها معرفته بهذا الشخص ويؤكد أن ندى على قيد الحياة ويتصل عمر بصديقه راجح ليقول لليلي أن شقيقتها على قيد الحياة.

شاهد عيان، بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة ومحمد لطفي وأحمد صيام وتامر فرج، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف أحمد مجدي، ومن إنتاج ممدوح شاهين وشركة فيو.

يعرض المسلسل عبر هذه القنوات:

صدى البلد

عرض أول الساعة 12:00 صباحا

تردد قناة صدى البلد عبر قمر النايل سات 11823- معدل الاستقطاب رأسي-معدل الترميز 27500.

القاهرة والناس

عرض أول 12:00 منتصف الليل

تردد قناة القاهرة والناس عبر قمر النايل سات 11765 ، 11430 – معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

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روتانا دراما

عرض أول 3:00 عصرا

تردد قناة روتانا دراما عبر قمر النايل سات 11396- معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

ART حكايات

عرض أول 1:00 صباحا

إعادة أولى 9:00 صباحا

إعادة ثانية 5:00 مساءا

ART حكايات 2

عرض أول 8:00 مساءا

إعادة أولى 4:00 صباحا

إعادة ثانية 12:00 منتصف الليل