مادلين طبر تقلد الفنان يحيي شاهين بطريقة كوميدية

حلت الفنانة مادلين طبر ضيفة على الحلقة الأولي من فوازير نجوم وإفيهات الذي يعرض يوميا طوال شهر رمضان على قناة Hollywood Alsharq of على اليوتيوب وتعد أول برنامج في العالم يطبق العزل المنزلي .

واختارت الفنانة مادلين طبر شخصية سي السيد التي جسدها الفنان الكبير الراحل يحيي شاهين في ثلاثة الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ كي تجسد أحد مشاهده في الفيلم وقدمت الافيه الشهير " بضاعة أتلفها الهوى " بطريقة كوميدية . يذكر أنه يعرض لمادلين حاليا مسلسل القمر ٱخر الدنيا بطولة بشرى ومادلين طبر ومؤمن نور وعمر عابد و سميرة عبد العزيز وصبري عبد المنعم وعدد من نجوم الشباب ؛ المسلسل اجتماعي يروى قصصا من حياة الأسرة المصرية .

فوازير نجوم وافيهات فكرة وإخراج محمد سعد وتقديم فاطمة طارق وهي ابنة شقيق الفنانة الكبيرة الراحلة نوال أبو الفتوح ؛ ومونتاج ومخرج منفذ خالد الوسواسي وجرافيك إيهاب سلامة ؛ كلمات الأغاني تامر راغب وألحان وتوزيع وغناء المطرب محمود الغرابلي وتذاع يوميا خلال شهر رمضان الكريم على قناة هوليود الشرق على اليوتيوب في التاسعة مساء .

تدور فكرة الفوازير حول أشهر إفيهات نجوم الكوميديا بشكل جديد حيث يقوم نجوم الفن الحاليين بتجسيد مجموعة من المشاهد الكوميدية التي تضم الافيهات الشهيرة ويتم طرح سؤال على المشاهد في نهاية كل حلقة.

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