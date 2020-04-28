توم هانكس يطالب باطلاق اسمه على لقاح كورونا

أعلنت احد المجلات الأمريكية أن النجم العالمي توم هانكس وزوجته قد تبرععا بالدم والبلازما لكي يقام عليه أبحاث لاكتشف علاج فيروس كورونا المستجد، حيث كانت تحمل أجسامهم بعض الأجسام المضادة للفيروس بعد إصابتهم خلال الفترة الماضية .

وكان توم هانكس طلب بشكل كوميدي أن يطلق أسمه علي المصل أوسيتم الكشف عنه قريبا، قائلا "لا بد من تسمية اللقاح على اسمي، آمل أن يقوموا بصنع دواء ويسموه هانكسينا".

يشار إلي أن توم هانكس وزوجته قد وضعا في الحجر الصحي باستراليا بعد ان تم إكتشاف أصابتهم بفيروس كورونا وظلوا متواجدين بالحجر لحين شفائهم .

وتحدث هانكس عقب خروجه من هذه الأزمة وقال أنه شعر بالام شديدة من المرض وأن هذه التجربة كانت الأصعب في حياته وحياة زوجته التي كانت تعاني من المرض أكثر منه وقد أرتفعت درجة حرارتها وفقدت الكثير من الحواس مثل الشم والتذوق، كما تقدم بالشكر لكل جمهوره ومحبيه في كافة دول العالم بعد سعيهم للإطمئنان علي حالته الصحية .

وكان أهم أفلام توم هانكس الطريق إلي الهلاك ويوم جميل في الحي وسحابة الأطلس والقبطان فيلبس والساهر في سياتل .