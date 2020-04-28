امينة خليل تنهار في برنامج رامز جلال:انت هديت كل الي بنيته

حلت الفنانة أمينة خليل ضيفه علي برنامج رامز مجنون رسمي وأحدث حلقاتها ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاإجتماعي بسبب ما حدث بها من مواقف أعتبرها الكثيرين سيئة.

وبعد ان وقعت أمينة خليل في فخ رامز جلال وصفته بـ "الرزل" بعد ان نفذ بها مجموعة من المقالب الصعبة. وانهارت أمينة خلال الحقة ولم تتحمل المقلب وطلبت منه التوقف عن تعذيبها خصوصا أنها تخشي الحيوانات التي أظهرها رامز جلال خلال الحلقة وقالت له انت بهدلتني وهديت كي الي انا بنيته في سنين.

يشار إلي أن برنامج رامز مجنون رسمي قد تعرض لهجوم عنيف من قبل الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، كما أن مستشفي الأمراض النفسية والعصبية قد أصدرت بيانا أكدت من خلاله أن محتوي برنامج رامز جلال يقدم الكثير من العنف والتنمر .

وقال البيان ""نظرًا للظروف الصعبة الحالية، التي يمر بها العالم أجمع من تفشى وباء فيروس كورونا، وحالة القلق والخوف والتوتر المسيطرة على معظم شعوب العالم، وتماشيًا مع التوجيهات الحكومية، بوضع صحة المواطن المصري في الأولوية وتقديم كل الخدمات الطبية المتاحة، للحفاظ على صحة المواطن، وإيمانًا منا بدور الطب النفسي، فى رفع الحالة المعنوية، واستقرار الحالة النفسية للمواطن المصري، فقد لاحظنا باهتمام برنامج الممثل رامز جلال "رامز مجنون رسمي" المذاع يوميًا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، ولقد وجدنا أن البرنامج به الكثير من التعذيب والسخرية والإستانة بالضيوف".

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