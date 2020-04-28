شقيق ياسمين عبد العزيز يدافع عن ياسمين صبري: "نجمة مصر وفيديت الفن"

دافع الفنان وائل عبدالعزيز عن الفنانة ياسمين صبري، التي تتعرض حالياً لهجوم عنيف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير ببرنامج «رامز مجنون رسمي»

ويبدو أن هناك عدداً كبيراً من الجمهور، قد وجدوا أن ياسمين صبري لا تستحق كل هذه النجومية، التي أصبحت بها؛ نظراً لموهبتها الفنية المتواضعة.

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وقال وائل عبدالعزيز عبر حسابه بموقع «فيس بوك» «أنا حابب أفهم الناس حاجة عن الهجوم على ياسمين صبري.. ياسمين صبري بلغه سوقنا اسمها فيديت.. والفيديت في تاريخ السينما العالمية والعربيية وحتى الهندية لازم ينطبق عليها مميزات معينة.. يعني الرشاقة والجمال وطلة مميزة عن غيرها ووش تحبه وترتاح ليه عشان تؤدي الأدوار الرومانسية وآخر شيء التمثيل.. لو رجعنا للزمن ورا شويا هنلاقي أكتر فيديدات السينما فيها المميزات دي وتمثيلهم في الأول كان على قدهم.. إلى أن ارتقى من كتر الشغل والأدوار المختلفة غير الشغل على النفس».

وأضاف وائل: «وأحب أقولكم إن الشغلانة دي كل ما تقف قدام كاميرا أكتر كل ما تتقل وتلمع وتبقي معلم في حتتك.. وبعدين الناس زعلانه ليه يكون عندنا ممثلات حلوين بدل العاهات إللي الواحد بيشوفها كل يوم.. طيب أنا هفكركوا قدام شويه ياسمين صبري القمر دي هتبقى نجمة مصر مع الوقت.. ومن الآخر كده للمنتقد طبعاً ده شيء يرجعلك وحرية شخصية.. بس هيبقى شكلك وحش قوي لما ترجع تحبها قدام ويبان في عينيك».

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