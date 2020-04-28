دينا الشربيني تكشف رأي عمرو دياب في مسلسل "لعبة النسيان"

قالت الفنانة دينا الشربيني إن ردود أفعال الناس على مسلسل «لعبة النسيان» ممتازة وأنا مبسوطة جدًا عشاني وعشان فريق العمل لأنهم تعبوا جدًا في الظروف الراهنة.

أضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «العربية الحدث»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها تحب اختيارها للأدوار التي بها «تشويق» كما في مسلسل لعبة النسيان وقبله «زي الشمس» إلى كونها تهتم بطبيعة المصريين التي تعشق هذه النوعية من الأعمال والدليل على ذلك أن المصريين يحبون دائمًا الكلمات المتقاطعة وبالتالي المسلسلات من هذه النوعية تجذب الجمهور.

أشارت إلى أن كل نوع من أنواع الدراما لها جمهورها سواء الكوميدي أو الرومانسي لكنها تفضل الأعمال التي تعتمد على لغز لأنها جاذبة للجمهور مشيرة أن مسلسل «مليكة» الذي أذيع منذ عامين يعتمد على نفس الفكرة حيث إن الأدوار تكون مركبة، منوهة إلى أن الصعوبة التي واجهتها في مسلسل «لعبة النسيان» أن الدور مركب جدًا خاصة مع عودة الذاكرة للبطلة «رقية» على مدار الحلقات واعتماد البطلة على القيام بدور عدة شخصيات قائلة «كنت مخضوضة من شكل الشخصية المركبة لكن العمل حلو».

وأكملت أن تصوير العمل لم يكتمل ومستمر إلى الآن، خاصة في ظل الظروف الخاصة بفيروس كورونا، حيث كنا في حالة ترقب حتى انتهاء القائمين من اعتماد الإجراءات الاحترازية، مردفة: «موضوع كورونا مخوفني وببقى مرعوبة وأنا نازلة» مشيرة لو أن الخيار بيدها لاختارت عدم إكمال التصوير.

وكشفت عن رأي الفنان عمرو دياب في أدائها في المسلسل قائلة: «دائما يدعمني بشدة ولما ببقى خايفة بيطمني وكمان صريح جدًا ولو حاجة ماعجبتوش بيقلي عليها ودي طبيعة عمرو في الشغل وبثق في رأيه جدًا حتى في الحياة الشخصية في رأيه في الناس وبثق فيه أكتر في الشغل وبسأله في كل حاجة وممكن أصلح حاجة في الإسكريبت لو ماعجبتوش وعنده نظرة دائماً مابتخيبش»، وتابعت «هو مبسوط أوي بيا وبردود أفعال الناس».

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